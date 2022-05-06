Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı! - Son Dakika
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Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı!

06.05.2022 13:35
Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı!

Savate Milli Takım sporcusu Yusuf Kurtal, Combat Dünya Cup Şampiyonu ve Assaut 2.'si olarak 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Savate Milli Takım sporcusu Yusuf Kurtal, Combat Dünya Cup Şampiyonu ve Assaut 2.'si olarak 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Savate World Combat Cup Genç Bay Bayan World Open Assaut, Combat ve Canne Cup, Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlendi. Türkiye Savate Milli Takımı adına yarışan Yusuf Kurtal, Combat Dünya Cup Şampiyonu ve Assaut 2.'si olarak 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

"Nerede bayrak, orada biz"

"Hep birlikte büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" diyen Savate ve Canne Federasyonu Başkanı Hakan Kibaroğlu, "Sporcumuz Yusuf Kurtal, büyük bir başarıya imza atarak ülkemizi ve savate camiamızı gururlandırmıştır. 1 altın, 1 gümüş madalya alarak ülkemize dönüyoruz. Ringe çıkan savate milli sporcumuz büyük bir başarıya imza atarak İstiklal Marşımızı çaldırmıştır. Asbaşkanımız Erdal Kurtal'ı, Antrenörümüz Satılmış Kibaroglu'nu ve sporcumuz Yusuf Kurtal'ı tebrik ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum. Şampiyonaya katılmamızda bizden desteklerini esirgemeyen, Asbaşkanımız Erdal Kurtal'a, Selim Güldiken ile Yasin Işık'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Nerede bayrak, orada biz! Her faaliyete elimizden geldigi kadar katılmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın azim ve gayretleri ile büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Durmak yok, çalışmaya devam inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı!
Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı!
Türkiye Savate Milli Takımı'ndan büyük başarı!
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Kaynak: İHA

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