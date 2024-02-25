Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'ü mağlup etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'ü mağlup etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü IKON Menkul\'ü mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'ü 101-95 mağlup etti. Ligdeki 26. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek müsabakayla devam edecek.

25.02.2024 21:19
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına oynanan bir maçla devam edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'ü 101-95 mağlup etti.

Ligde 26. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek müsabakayla sürecek.

Kaynak: AA

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