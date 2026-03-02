Türkiye, Sırbistan'ı 94-86 Yenerek İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
Türkiye, Sırbistan'ı 94-86 Yenerek İkinci Tura Yükseldi

02.03.2026 23:27
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek elemede liderliğini sürdürdü.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Martin Horozov (Bulgaristan)

Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Faruk Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu

Sırbistan: Avramovic 16, Dangubic 6, Dobric 14, Davidovac 12, Mitrovic 9, Miljenovic 10, Markovic 9, Momirov, Ristic 2, Lakic 2, Tanaskovic 6, Novak

1. Periyot: 28-21

Devre: 48-44

3. Periyot: 76-63

Beş faulle çıkan: 39.02 Ömer Faruk Yurtseven (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yendi.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Türkiye, liderliğini sürdürdü ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Sırbistan ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 8 dakikası başa baş geçti. Sırbistan, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullandı. Son bölümde devreye giren Tarık Biberovic'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan milli takım, ilk periyodu 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altından skor üretmeye devam eden ay-yıldızlılar, 16. dakikada 16 sayılık fark yakaladı: 41-25. Kalan bölümde toparlanarak attığı 19 sayıya karşın Türkiye'nin 7 sayı bulmasına izin veren Sırbistan, farkı 4'e kadar düşürse de milliler, soyunma odasına 48-44 üstün girdi.

Karşılaşmada ilk yarının sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğin başına da taşıyan Sırbistan, 25. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 58-56. Çabuk toparlanan ve kritik anlarda kullandığı atışları sayıya çevirmeyi başararak farkı yeniden açan ay-yıldızlı ekip, bu periyodu 76-63 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ve farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 94-86 galip ayrıldı.

Millilerde Tarık Biberovic'in 21, Ömer Faruk Yurtseven'in 17 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 16, Ognjen Dobric'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

