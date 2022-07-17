Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika
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Türkiye-Sırbistan maçının ardından

17.07.2022 18:04
Türkiye-Sırbistan maçının ardından

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 3'üncülük maçında Sırbistan'a kaybeden milli takımın oyuncusu Zehra Güneş, Türkiye'nin voleybolda başaracağı daha çok şey olduğunu söyledi.

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 3'üncülük maçında Sırbistan'a kaybeden milli takımın oyuncusu Zehra Güneş, Türkiye'nin voleybolda başaracağı daha çok şey olduğunu söyledi.

Zehra Güneş, Sırbistan'ın 3-0 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini ancak başaramadıklarını belirterek, "Bazen olmayınca olmuyor ama perdenin arkasında, burada gurur duyacağımız bir sürü başarı var." dedi.

Organizasyonu mükemmel yapan her çalışana tek tek teşekkür eden milli oyuncu, "Dualarını esirgemeyen, bizi destekleyen yalnız bırakmayan binlerce seyirciye sonsuz teşekkür ediyorum. Yolun sonu değil. Daha başaracağımız bir sürü şey var. Sadece yanımızda olup destek olmalarını istiyorum. Ülkem için milletim için elimden gelen her şeyi son damlasına kadar vereceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zehra Güneş, Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Son Dakika
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