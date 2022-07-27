Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden 'TSYD Kupası' açıklaması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası öncesi Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü'nün yönetici ve teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışı kale arkası tribünü 40, maraton tribünü 60, kapalı tribün 100, VIP tribünü 200, localara ise her bilet 250 TL'den devam ediyor. Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak tarihi derbi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlen kupa protokol törenine, Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ile TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Bülent Karadaş ve basın mensupları katıldı. TSYD Ankara Şubesi Yönetimi adına açılış konuşmasını yapan Bülent Karadaş, 55'incisi düzenlenecek olan tarihi kupa maçının bir Başkent derbisine daha tanıklık edeceği için mutlu olduklarını belirterek iki takıma da başarılar diledi. Ayrıca isim sponsorluğu için de sponsor şirketin sahibi Bülent Aktürk'e teşekkür etti.

DİYADİN: İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR DİLERİMGençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin yaptığı açıklamada, "Çok defa futbolcu olarak mücadele ettiğim TSYD Ankara Kupası'nda teknik direktör olarak görev almayı da kıymetli buluyorum. İyi bir maç olsun. İki takıma da başarılar dilerim" diye konuştu.DALCI: METİN HOCAM İLE MAÇA ÇIKMAKTAN MUTLUYUMAnkaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, geçen yıl olduğu gibi TSYD Ankara Kupası maçı için yine aynı teknik direktörlerin görevde olmasının önemli olduğunu belirterek, "Metin Diyadin hocam ile yan yana olmaktan, sezon öncesi yine bir TSYD Ankara Kupası maçına çıkacak olmaktan mutluyuz. Başarılar diliyorum" dedi.Sponsor şirketin sahibi Bülent Aktürk de " Futbol oynadım, antrenörlük yaptım ve bugün geldiğim noktada gördüğüm, bildiğim sorunlara çözüm bulma ve iyi yönde katkı sunmak için çalışıyorum. Bu kupaya sponsor olmaktan, oynanacak Başkent derbisinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile yer almaktan dolayı mutluyuz. Çocukluk ve gençlik yıllarında 19 Mayıs Stadyumu 'nda oynanan TSYD Ankara maçlarını kaçırmazdım. Yaz döneminde futbol maçlarına uzak kalınca stadyum havasına özlemimiz 19 Mayıs'ta TSYD Ankara maçları ile son bulurdu. İki güzide kulübümüze başarılar diliyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı sayın Oğuz Tongsir ve yönetimine, ayrıca TSYD Ankara Şubesi Başkanı sayın Ercan Ata ile yönetimine de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez ile MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin de centilmence bir maç dileğinde bulundu.