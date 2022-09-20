Kaynak: AA

Murat Tarhan, Ali Erdoğan, Türkiye, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Murat Tarhan oldu - Son Dakika

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