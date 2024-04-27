Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Gediz'de başladı - Son Dakika
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Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Gediz'de başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Gediz\'de başladı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi başladı. Proje kapsamında 3.sınıf öğrencilerin 8 farklı testten geçirildiği belirtildi.

27.04.2024 10:56
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Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen ve iki gün sürecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi başladı.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen testlerde 20 uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmeni tarafından öğrencilerin 8 farklı istasyonda ölçümleri alındı.

Tarama testlerine katılan 3.sınıf öğrencilerle yakından ilgilenen ve tarama testlerini takip eden İlçe Spor Müdürü Muhammed Keskin, sporcularla spor ve hedefleri hakkında sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Testler kapsamında 3.sınıf öğrencilerin 8 ayrı teste tabi tutulduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Köy ve beldelerde dahil 3.sınıfda okuyan tüm gençler bu seneden başlayarak 4 yıl boyunca yetenekli oldukları branşlarda eğitimlere tabi tutuluyor. Bu testler; boy- kilo ölçümleri, esneklik ölçümleri, kulaç uzunluğu-oturma yüksekliği ölçümleri, dikey sıçrama testi, kavrama kuvveti testi, geriye doğru sağlık topu atma testi, çeviklik testi, 20 metre sürat testi" dedi.

Müdür Keskin, "Uygulanan testlerin ölçümleri tamamen elektronik ortamda yapılıyor. Alınan veriler sistem üzerinden Ankara'da bulunan genel merkeze iletilerek bu merkezde toplanıyor. Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Gediz'de başladı - Son Dakika

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