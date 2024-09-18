Türkiye Su Topunda İlk Galibiyetini Aldı

Çin'de düzenlenen Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nın D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Meksika'yı 16-9 yendi.
Chengdu kentinde düzenlenen organizasyonun D Grubu'ndaki ilk müsabakasında İsrail'e 13-8, ikinci maçında ise Çin'e 16-10 kaybeden ay-yıldızlılar, üçüncü karşılaşmasında ilk galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla grubunu 3. sırada tamamlayan ve çeyrek finale kalamayan milliler, 20 Eylül Cuma günü klasman müsabakası oynayacak.
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