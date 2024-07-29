Türkiye, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etti - Son Dakika
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Türkiye, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etti

Türkiye, 6. CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda 19 yaş altı erkeklerde üçüncü, 24 yaş altı kadınlarda dördüncü oldu. Şampiyonada 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı dünya üçüncülüğünü elde ederken, 24 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, milli takımların başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

29.07.2024 15:05
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Türkiye, 6. CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda 19 yaş altı erkeklerde üçüncü, 24 yaş altı kadınlarda dördüncü oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Avustralya'yı 4-3 yenen 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, dünya üçüncülüğünü elde etti. Milliler, şampiyonada yaptığı 10 maçta 6 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Üçüncülük maçında Kolombiya'ya 3-2 mağlup olan 24 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, milli takımların güçlü rakiplerle karşılaştığını belirterek, "Dereceye giren, madalya alan ve alamayan tüm takımlarımızı, verdikleri mücadele ve ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için gönülden kutluyorum. Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etti - Son Dakika

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