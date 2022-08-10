Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı yaşanacak

10.08.2022 10:38
Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı yaşanacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de yapılacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4.ayak yarışları 13-14 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yapılacak. 80 sporcunun katılacağı yarışmada kıyasıya mücadele yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdiği yarışmalar, 11 Ağustos saat 18.00'de İzmit Kent Meydanı'nda yapılacak olan gösteriyle başlayacak.

7 kategoride yarış

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında 13 Ağustos Cumartesi günü sporcular sıralama turuna katılacak. Süper Enduro GP Final Yarışları; Süper EnduroGP Klasman, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Genç, Enduro Veteran, C Klasman ve Enduro Kadın olmak üzere 7 kategoride yarışlar yapılacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
763 kişilik ekip şiddetli yağışlara karşı hazır 763 kişilik ekip şiddetli yağışlara karşı hazır Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kartepe'de 'Süper Enduro' heyecanı yaşanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement