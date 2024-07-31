Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Yamaha R25 Kupası Uşak\'ta yapılacak

Spor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Yamaha R25 Kupası 3-4 Ağustos tarihlerinde Uşak'ta yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı ve Yamaha R25 Kupası Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Dünya standartlarına sahip Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde koşulacak. Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, 1.370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergileyecek.

Birbirinden değişik ve hızlı viraj alma teknikleriyle sporcuların yeteneklerini ön plana çıkaran yarışlar, seyircilere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak. 3 Ağustos Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alacak şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Öte yandan şampiyonanın 3. Ayağında Süpermoto A, Süpermoto B, S3, 85 cc, 65 cc ve Yamaha R25 Kupası'nda yarışlar yapılacak. - UŞAK