Türkiye Tekvando Federasyonu Lisanslı Sporcu Sayısı 800 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye Tekvando Federasyonu Lisanslı Sporcu Sayısı 800 Bine Ulaştı

Türkiye Tekvando Federasyonu Lisanslı Sporcu Sayısı 800 Bine Ulaştı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, tekvandoda lisanslı sporcu sayısının 800 bine ulaştığını belirtti. Şahin, Türkiye'nin tekvandoda lisanslı sporcu sayısı ve başarılarıyla dünya genelinde önde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin 2023 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Şahin, gelecek hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda başarılarını artırmak ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurguladı.

10.04.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, tekvandoda lisanslı sporcu sayısının 800 bine ulaştığını söyledi.

Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları için Kırşehir'e gelen Şahin, AA muhabirine, federasyona bağlı lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Sporcuların 160-170 bininin 81 ilde aktif olarak yarışmalara katıldığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bundan 20 yıl önce lisanslı sporcu sayısı 75 bindi. 20 yılda geldiğimiz nokta 800 bin. Şu anda herhalde birinci sıradayız. Futbol daha öndeydi ama son gelişmelere göre Türkiye'de tekvando, lisanslı sporcu olarak ilk sıraya oynuyor diyebilirim. Bu artışa binaen aynı zamanda aktif sporcu sayısı ve başarısını dünyadaki ülkelere göre en zirveye ulaştırdık. Bu artışla kaliteli bir rekabet oldu ki şampiyonalardan büyük dereceler elde edilmiş."

"100 yıla damgasını vuran bir yıl oldu"

Şahin, kazanılan madalyaların değer durumuna bakıldığında en yukarıda olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında federasyonun da zirveye ulaştığını, bundan da gurur duyduklarını dile getiren Şahin, "Türkiye, 2023 yılında takım halinde hem paratekvandoda hem de normal tekvando kadın ve erkeklerde Avrupa şampiyonu olmuştu. Akabinde Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Bizim için de 100 yıla damgasını vuran bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin başarısını devam ettirme hedefindeyiz"

Şahin, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda başarılarını arttırmak istediklerini belirtti.

Ardından Paris 2024 Olimpiyatları'na 5 kotayla katılacaklarına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Para tekvandoda ise 8 kotayla katılıyoruz. Takımlarımızla dünyadaki en fazla katılımı sağlayan ülke olarak biz gidiyoruz. En fazla kotayı alan Türkiye. İnşallah bu kotalarla orada İstiklal Marşı'mızı okutmaya gayret edeceğiz. Her yıl madalya sayımızı artırarak gitmeyi hedefliyoruz ve bunu da başarıyoruz. Yine bu yıl aynı şekilde madalya sayımızı arttırarak daha büyük organizasyonlarda ülkemizin başarısını devam ettirme hedefindeyiz."

Her yapılan müsabakanın geleceğe bir hazırlık olduğunu aktaran Şahin, okul sporlarındaki gençlerin Türkiye şampiyonalarına, oradan da uluslararası turnuvalara katılarak başarı elde ettiğini söyledi.

Şahin, "Sporcu turnuvada yetişir. Antrenman yaparsınız ama turnuvada maç yapmazsanız, yaptırmazsanız orada başarılı olamaz. Müsabakalar çocukların saha tecrübesini artırıp onlardaki kaygı stresi giderir daha sonraki büyük maçlara bir zemin oluşturuyor. Onun için destekliyoruz. Gençlerimizin de inşallah hayalleri gerçek olacak, başarılı da olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Tekvando Federasyonu Lisanslı Sporcu Sayısı 800 Bine Ulaştı - Son Dakika

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