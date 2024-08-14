Türkiye Tekvando Federasyonu Paris 2024'te bronz madalya kazandı

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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak tüm olimpiyatlardan madalyayla dönme geleneklerini sürdürdüklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, sporun zirvesi olarak nitelediği olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardıklarını belirterek, "Herkes gibi bizim de gönlümüzden geçen bu sayının daha fazla olmasıydı. Eldeki veriler de bunu destekliyordu. Paris'e son Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş takımın sporcularıyla katıldık. Bu sporcularımız 3 yıllık büyük bir emeğin ardından dünya sıralamasında ilk 5'te yer alarak buraya bileklerinin gücüyle, hak ederek geldiler. Bir sene önce tarihimizde ilk kez 3 dünya şampiyonu birden çıkardık. Böyle olunca beklentiler doğal olarak yükseldi. Bakanlığımız ve federasyonumuz bu süreçte tüm desteğini verdi. Teknik ekibimiz ve sporcularımız ellerinden geleni yaptı. Ancak sporun içinde böyle durumlar olabiliyor. Bu da çok doğal bir durum. Hele ki olimpiyatlar her zaman, her sonuca açık olabiliyor. Sporcularımız bizim sporcularımız. Bizleri geçmişte nasıl gururlandırdılarsa yarın da bunu başaracaklar. Bizler de üzerimize düşen dersleri çıkartacağız." yorumunu yaptı.

Şahin, Paris 2024'te Nafia Kuş Aydın'ın aldığı bronz madalyayla tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana üst üste 7'nci olimpiyatta da podyuma çıktıklarını hatırlatarak, "Tüm olimpiyatlardan madalyayla dönme geleneğimizi sürdürdük. Ülkemizin olimpiyat tarihinde kazandığı toplam madalyaların yüzde 10'unu biz elde ettik. Artık bu bir gelenek oldu. Bu istikrar da ülkemizde sadece bizim federasyonumuza nasip oldu. Dünyada bizden başka bu başarıyı gösterebilen sadece 3 ülke var. Tekvandonun anavatanı Güney Kore, Fransa ve Çin. Bu konuda istikrarı sürdürebilmek de önemli başarıdır. Tekvando belki de olimpiyatlara katılımın en zor olduğu spor branşı. Biz bu noktada Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Tüm bunlar büyük emeğin karşılığı. Sadece sonuçlara odaklanarak bunları göz ardı etmemek gerek." ifadelerini kullandı.