Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası turnuvalardaki kupa sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası turnuvalardaki kupa sayısını artırmayı hedefliyor

Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası turnuvalardaki kupa sayısını artırmayı hedefliyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'yi en fazla organizasyon düzenleyen ülkeler arasında ilk sıraya yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçen yıl uluslararası turnuvalarda rekor sayıda kupa kazanan Türk sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Cengiz, 2024'te daha fazla başarı elde etmek istediklerini söyledi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaparak tenisi yaygınlaştıracak faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'nin uluslararası turnuvalarda İspanya'dan sonra en fazla organizasyona ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurguladı.

16.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, uluslararası turnuvalardaki kupa sayısını artırmayı ve Türkiye'yi en fazla organizasyon düzenleyen ülkeler arasında ilk sıraya yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TTF Başkanı Cengiz, tenis turnuvası için geldiği Mersin'de AA muhabirine açıklama yaptı.

Teniste 2023'ün başarıyla geçtiğini söyleyen Cengiz, "Geçen yıl rekor sayıda uluslararası kupa kazanan sporcularımızın başarısıyla sonuçlandı. Her yaptığımız müthişti, kimi yaptığımız ise ilk oldu. Her açıdan gelişen, sayıları artan, kalitesi yükselen bir branş olduk." diye konuştu.

Cengiz, bu yılki hedeflere ilişkin, "2024'te bir önceki yılın üstüne çıkarak daha fazla başarı elde etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sporu tabana yayıyoruz" anlayışıyla hareket ederek tenisi yaygınlaştıracak faaliyetler yaptıklarını dile getiren Cengiz, altyapıdan yetişen tenisçilerin milli takım formasıyla elde ettikleri başarıların önemli olduğunu vurguladı.

Cengiz, 2023'te Türkiye'nin, düzenlediği 470 ulusal ve uluslararası turnuvayla İspanya'dan sonra en fazla organizasyona ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerindeniz. Bu anlamda geçen yıl ikinci sıradaydık. 2024'te ilk sıraya yükselmek için çalışıyoruz. Uluslararası organizasyonlar, uluslararası sporcularımızın artması demek."

"Bakanlığımız her il ve ilçede tenis kortları inşa ediyor"

Sporcuların gelişimini önemsediklerini belirten Cengiz, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın olimpiyatlara gidebilmesi ve başarılı olabilmesi için büyük turnuvalar organize edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tesisleşme noktasında her il ve ilçede tenis kortları inşa ediyor. Belediyelerimiz de bu işe sahip çıkıyor. Sporcularımızın desteklendiğini biliyoruz. Federasyon olarak bunu çok iyi koordine eden, birlikte büyük stratejiler geliştirebilen yapıya sahibiz. Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebileceğimize olan inançla çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası turnuvalardaki kupa sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

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