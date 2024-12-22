Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon TED Spor Kulübü - Son Dakika
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Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon TED Spor Kulübü

Türkiye Tenis Ligi\'nde Şampiyon TED Spor Kulübü

Türkiye Tenis Ligi'nde erkekler finalinde TED Spor Kulübü, ENKA Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kadınlar finalinde ise ENKA Spor Kulübü zafere ulaştı.

22.12.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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TÜRKİYE'NİN en iyi kulüplerinin belirlendiği Türkiye Tenis Ligi'nde erkeklerde şampiyon, ENKA Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup eden TED Spor Kulübü oldu.

16-22 Aralık tarihleri arasında kadın ve erkeklerde toplamda 29 takımın katılımıyla Taçspor Kulübü'nde düzenlenen Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen kadınlar finalinde ENKA Spor Kulübü şampiyon, Alaçatı Tenis Kulübü ikincilik elde etmişti. Erkekler finali ise TED Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü'nün karşılaşmasına sahne oldu. İlk maçta TED Spor Kulübü'nden Yankı Erel, ENKA Spor Kulübü'nden Sarp Ağabigün'ü 7-5, 6-2 yenerek TED Spor Kulübü'nü 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci maçında TED Spor Kulübü'nden Ergi Kırkın, ENKA Spor Kulübü'nden Mert Alkaya'yı 6-3, 7-6 yenerek şampiyonluğu TED Spor Kulübü'ne kazandırdı.

Alaçatı Tenis Kulübü ise Mete Tenis Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek erkeklerde üçüncülük elde etti.

Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Tennis Europe Başkan Vekili Cem Tınaz ve Taçspor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp takdim etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon TED Spor Kulübü - Son Dakika

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