Türkiye Tenis Turnuvalarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Tenis Turnuvalarına Ev Sahipliği Yapıyor

TTF Başkanı Müderrisgil, Antalya'nın uluslararası tenis organizasyonları için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

21.03.2025 11:16
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, uluslararası tenis turnuvalarının ve Tenis Avrupa Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bu etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Uluslararası arenadaki mevcudiyetimizin bir kanıtı." dedi.

Antalya'da düzenlenen Tenis Avrupa Genel Kurulu'nda AA muhabirine konuşan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya'nın birçok uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapmakta olduğunu belirterek, "Türkiye tenis ekosisteminde çok bereketli bir mart ayı geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da devam eden Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin en prestijli turnuvası ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası'nda 30-45 yaş arasında 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde sporcunun mücadele ettiğini dile getiren Müderrisgil, BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin de dün Antalya'da başladığını söyledi.

Müderrisgil, Manavgat'ta 23 Mart'a kadar sürecek bu organizasyonda da 15 ülke ve 21 takımdan 60 sporcunun, takımlarını Dünya Kupası Finalleri'ne taşımak için korta çıktığı bilgisini verdi.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) en prestijli organizasyonlarından WTA 125 Serisi Turnuvaları'nın ilk kez Türkiye'de arka arkaya üç hafta boyunca oynanacağını söyleyen Müderrisgil, "Dünyada ilk kez 3 hafta üst üste 3 WTA 125 turnuvasının gerçekleştiği bir organizasyon gerçekleştiriyoruz." dedi.

Müderrisgil, "Antalya'da Tenis Avrupa Genel Kurulu'na da ev sahipliği yapıyoruz ve 44 ülkenin federasyon başkanları ve genel sekreterleriyle 2 gün boyunca bu toplantılarda hem Avrupa hem dünya tenisinin stratejik öncelikleri, nasıl daha fazla geliştirilebilir masaya yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Tenis şehri Antalya

Teniste birçok turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Antalya'nın önemine vurgu yapan Müderrisgil, "Türkiye'de özellikle Antalya, uluslararası tenis turnuvaları için en çok tercih edilen yerlerden biri, adeta tenis şehri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın ılıman iklimi ve modern tesisleriyle tenis turnuvaları için ideal bir şehir olduğunu belirten Müderrisgil, kentin dünyada tenis turnuvaları için en çok tercih edilen şehirler arasında olduğunu kaydetti.

"Tenisi tabana yapmak ve tenis kültürünü yaygınlaştırmak çok önemli"

Tesisleşmede gerekli adımların atıldığını aktaran Müderrisgil, "Dünya tenisine ev sahipliği yapıyoruz ama Türk tenis ekolunun gelişmesi için ne yapıyoruz. Tenisi tabana yapmak ve tenis kültürünü yaygınlaştırmak çok önemli." uyarısını yaptı.

Antalya'nın tenise kolay erişilebilir bir şehir olduğunu kaydeden Müderrisgil, diğer illerde tenis kültürünü yaygınlaştırmak için de tenis elçileri ile gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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