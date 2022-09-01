Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kınık'ta - Son Dakika
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kınık'ta

01.09.2022 10:59
Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kınık'ta

Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı, 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde yapılacak.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı, 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde yapılacak.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı, İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek. 4 kategoride 30 yarışmacının mücadele edeceği şampiyona, 4 Eylül Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. 5.8 kilometre uzunluğunda Kınık Köseler yolunda 3 çıkış olarak koşulacak yarışmanın ödül töreni ise saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda yapılacak.

"Tüm İzmirli hemşerilerimizi davet ediyoruz"

Ülke çapında önemli yarışmacıların katılacağı ve geleneksel hale getirilen yarışmaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Böyle bir organizasyona katkıda bulunmak ve Kınık olarak ev sahipliği yapmak oldukça gurur verici bir durum. İlçemizin adını her platformda duyurmaya İzmir ve Kınık'ın tanıtımını yapmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağına tüm İzmirli hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kınık'ta - Son Dakika

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