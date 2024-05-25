Türkiye Tırmanma Yarışı Buharkent\'te Başladı

Spor

Aydın'ın Buharkent ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı verilen sembolik start ile başladı.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı ise bugün verilen sembolik startla başladı. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışların büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olması beklenirken, organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katıldı.

Atatürk Bulvarı belediye binası önünde gerçekleştirilen törenle sembolik olarak start alan birbirinden güçlü araçların gösterisi ise nefes kesti. Hazırlanan start takı önünde gerçekleştirilen sembolik törende protokol üyeleri tek tek araçların startını vererek yarışları başlattı. İlçe halkı ve protokol üyelerinin büyük heyecanla izlediği sembolik startta otomobillerin gösterileri büyük alkış aldı. Sembolik açılış töreninde meclis üyeleriyle birlikte zeybek oynayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Sembolik startı verdik ve heyecan dolu yarış başladı" diyerek herkesi Buharkent Tırmanma Yarışı'na davet etti.

26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışlar sabah 09.30'da başlayacak. Kayaburnu Mahallesi Ericek yol ayrımında başlayacak olan yarışlar Muratdağı Mahallesi'nde son bulacak. - AYDIN