Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesi, Türkiye Tırmanma Yarışı'nın ilk ayağına ev sahipliği yapacak. Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan AVİS Türkiye Türkiye Tırmanma Şampiyonası bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinde start alacak. Buharkent Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm yarışseverlere ev sahipliği yapacak. Yarışın ilk ayağı ise Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

İlçenin ikinci kez ev sahipliği yapacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Bizim çok güzel bir parkurumuz var. Zaten federasyondan da yetkililer gelip baktığında çok beğenmişti. Türkiye geneli olan tırmanma yarışının bu yıl bizim ev sahipliğimizde start alacak olması bizim için ayrıca önemli. Kentimizde ikinci kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize ve heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN