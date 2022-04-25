Türkiye, Trabzon'a akın ediyor - Son Dakika
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Türkiye, Trabzon'a akın ediyor

25.04.2022 17:09

- Türkiye, Trabzon'a akın ediyor Uçak ve otobüs seferlerinde biletler tükendi Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda.

- Türkiye, Trabzon'a akın ediyor

Uçak ve otobüs seferlerinde biletler tükendi

TRABZON - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. Tarihe anlara tanıklık etmek isteyen Trabzonspor sevdalıları şehre akın ediyor. Uçak ve otobüs seferlerinde biletler tükendi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'ncü haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenerek puanını 76'a yükselten lider Trabzonspor, sahasında Antalyaspor karşısında puan ya da puanlarla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk maçında stadyumda olmak ve o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen taraftarlar şehre akın ediyor. Trabzon'a olan uçak seferlerine firmalar yenilerini eklemeye çalışıyor. Uçak biletleri ve otobüs biletleri tükendi. Yer bulmak oldukça zorlaşırken firmalara ek sefer konması için yoğun baskı yapılıyor. Sadece yurt içinden değil yurt dışında da Trabzon'a gelecek olan uçaklar da dolmuş durumda. Trabzon'da otellerde ise yer bulmak oldukça zor.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Trabzonspor'un uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu ilan edeceğini belirterek, "Bizler de şehir olarak buna hazırız. Bu noktada yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'umuza insanlarımız, Trabzon sevdalıları akın ediyorlar. Burada küçük bir eksikliğimiz var, stat 41 bin kişilik. Doğal olarak talebi karşılamayacak ama insanlarımız, Trabzon sevdalıları hem şehrimize gelip hafta sonu geçirmek hem de Trabzonspor'un tarihine şahitlik etmek için gelmeye çalışıyorlar. Bu noktada otellerimizin doluluk oranı şu anda yüzde 50-60 seviyelerinde. Hafta sonuna kadar bu yüzde 100'ü de aşacaktır. Türk Hava Yolları ve diğer uçak firmaları bu noktada çalışmalarını yapıyorlardır. Öğrendiğimiz kadarıyla THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ek seferler koydu. Onun da şu anda yüzde 50-60'ı dolmuş durumda. Şehrimiz hafta sonu karnavala hazırlanıyor. Rezervasyonlar daha çok Avrupa'dan ancak İstanbul'dan ciddi rezervasyonlar var" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Trabzon'a akın ediyor
Türkiye, Trabzon'a akın ediyor
Türkiye, Trabzon'a akın ediyor
Türkiye, Trabzon'a akın ediyor

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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