Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı

Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı Mersin'de yapıldı. Yarışta 2'si kadın 10 sporcu mücadele etti. Emir Arıcı ve Özlenen İpek Günad birinci oldu.

20.04.2024 23:10  Güncelleme: 23:24
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- Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı yapıldı

MERSİN - Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ilk yarışta 2'si kadın 10 sporcu mücadele etti. Sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan atletler, değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Etabı bitiren yarışmacılar, 5 kilometre koşarak yarışı tamamladı. Yarış sonunda erkeklerde Emir Arıcı birinci olurken, Burak Çağdaş ikinci, Burçak Özer ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Özlenen İpek Günad ilk sırayı, İlkim Ardıç da ikinci sırayı aldı.

Birinci olan Emir Arıcı, sezonu Mersin'de açmanın güzel bir duyduğu olduğunu dile getirerek, "Parkur çok zevkliydi. Şampiyon olduğum için mutluyum" dedi.

Özlenen İpek Günad ise parkurun zor olduğunu ifade ederek, "Deniz de biraz dalgalıydı ama koşu gayet güzeldi" diye konuştu.

6 ay önce başladı, ilk yarışını tamamladı

Yarışmaya Sakarya'dan katılan ve triatlona 6 ay önce başlayan Emirhan Muhammed Kaymakçı, son sırada gelmesine rağmen bitiş çizgisine ulaştı. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kaymakçı, ilk triatlon yarışını tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. İlk yarışının keyifli geçtiğini belirten Kaymakçı, "Bu spora 6 ay önce başladım ve bu benim ilk triatlon yarışım. İlk yarışımı da çok keyifli geçirdim. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir yaşam için triatlonu seçtiğini dile getiren Emirhan Muhammed Kaymakçı, "Bir gün evde yatıyordum. Artık bir şeyler yapmak istediğimi fark ettim ve boş zamanımı değerlendirmek istedim. Başladığımda hiçbir amacım yoktu. Sonrada inanılmaz keyif aldım ve şu an bu noktadayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Triatlon Elitler Türkiye Şampiyonası Sprint Mesafe Yarışı - Son Dakika

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