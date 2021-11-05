Türkiye Triatlon Federasyonunda görev dağılımı belli oldu

Türkiye Triatlon Federasyonunda başkanlığa yeniden seçilen Bayram Yalçınkaya'nın yeni yönetiminin görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan alınan bilgiye göre, yönetim kurulu, Ankara'da Bayram Yalçınkaya başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim kurulunda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı toplantıda başkan vekilliği görevine Emin Kabukçu, asbaşkanlık görevlerine ise Bülent Cendik ve Ali Baş getirildi.

Toplantıda yönetim kurulu üyesi İsa Dal, Triatlon Store çalışmalarıyla ilgili sunum da yaptı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni dönem camiamıza hayırlı olsun. Yönetim kurulumuzda görev dağılımımızı yaptık. Yeni dönemde federasyonumuzu daha iyi yerlere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.