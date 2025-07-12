Türkiye U12 Satranç Takımı Avrupa İkincisi

Türkiye U12 Satranç Takımı, 2025 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Slovenya'nın Terme Catez şehrinde gerçekleştirilen 2025 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 7 turun ardından CM Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi, Ege Öz, Bora Şahin ve Alperen Gökçe'den oluşan 12 Yaş Altı Genel Kategori Takımı, 10 puanla Avrupa ikincisi oldu. 12 Yaş Altı Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikinciliğine imza attı.

CM Efe Yalçınkaya, IM Can Durak, FM Yankı Taşpınar, FM Taylan Rüzgar İnce ve FM Uygar Duruçay'ın hamle yaptığı 18 Yaş Altı Genel Kategori Takımı 10 puan ile Avrupa ikincisi ile eş puan alarak dördüncü sırada yer aldı.

WFM Ceren Tırpan, Hena Karadaş ve Ada Zeynep Köken'den oluşan takım da 18 Yaş Altı Kızlar kategorisinde 8 puanla beşinci sırada yer alırken, Melis Duru Kayğun, İdil İzan ve Ela Zeynep Doğan'ın mücadele ettiği 12 Yaş Altı Kızlar Kategorisi Takımı ise 6 puan ile yedinci oldu. - İSTANBUL