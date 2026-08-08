Türkiye U16, Letonya'ya Yenildi - Son Dakika
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Türkiye U16, Letonya'ya Yenildi

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FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 88-63 mağlup oldu.

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'ya 88-63 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada Letonya ile karşı karşıya geldi.

Antonio Alexe Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 38-16 önde tamamlayan Letonya, soyunma odasına 59-27 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Letonya, üçüncü çeyreğini 69-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Letonya ise ikinci galibiyetini aldı.

16 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın saat 13.00'te İtalya ile yapacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U16, Letonya'ya Yenildi - Son Dakika

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