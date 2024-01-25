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Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nda liderlik için Çekya ile karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nda liderlik için Çekya ile karşılaşacak

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda lider durumda olan Türkiye U16 Milli Takımı, son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Eğer Türkiye galip gelirse, 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi olacak. Ancak sonuçlara bağlı olarak genel averaj belirleyici olabilir.

Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası\'nda liderlik için Çekya ile karşılaşacak
25.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:26
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İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda ilk 2 maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenip Yunanistan'la 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan lider Türkiye U16 Milli Takımı yarın son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu lider tamamlaması halinde 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi olacak. Kupadaki diğer müsabakada Türkiye gibi 4 puana sahip Yunanistan ile 3 puanlı İrlanda Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak bu karşılaşma da aynı saatte başlayacak.

Türkiye'nin turnuvayı zirvede bitirmesi için öncelikle mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Ancak Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti maçında alınacak sonuca göre millilerin farklı kazanması da gerekebilir. Yunanistan'la aynı puanda olan Türkiye artı 1 averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın maçlarını kazanması durumunda şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Kaynak: DHA
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