Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası\'nda liderlik için Çekya ile karşılaşacak

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda ilk 2 maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenip Yunanistan'la 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan lider Türkiye U16 Milli Takımı yarın son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu lider tamamlaması halinde 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi olacak. Kupadaki diğer müsabakada Türkiye gibi 4 puana sahip Yunanistan ile 3 puanlı İrlanda Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak bu karşılaşma da aynı saatte başlayacak.

Türkiye'nin turnuvayı zirvede bitirmesi için öncelikle mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Ancak Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti maçında alınacak sonuca göre millilerin farklı kazanması da gerekebilir. Yunanistan'la aynı puanda olan Türkiye artı 1 averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın maçlarını kazanması durumunda şampiyonu genel averaj belirleyecek.