Türkiye U17, Yeni Zelanda'yı Uzatmada Yendi - Son Dakika
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Türkiye U17, Yeni Zelanda'yı Uzatmada Yendi

27.06.2026 23:43
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Türkiye U17 Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda'yı 112-100 mağlup etti.

Yeni Zelanda- Türkiye: 100 -112

İSTANBUL, - FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Türkiye U17 Basketbol Milli Takımı, Yeni Zelanda'yı 112-100 mağlup etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 22-20, ilk yarıyı 41-28 ve üçüncü çeyreği 64-47 geride tamamladı. Son periyotta etkili bir geri dönüşe imza atan milliler, Demir Öztürk'ün bitime 3 saniye kala kaydettiği sayılarla maçı uzatmaya taşıdı. Normal süresi 84-84 eşitlikle biten mücadelede Türkiye, uzatma bölümlerinin ardından sahadan galip ayrıldı.

Türkiye'de Ömer Kutluay 39, Darius Karutasu 37 sayıyla galibiyetin en skorer isimleri oldu. Yeni Zelanda'da ise Jayden Cecil 42, Liam Keogh 20 sayıyla mücadele etti.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile başkan vekili Harun Erdenay da saha kenarından takip etti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın saat 20.15'te Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U17, Yeni Zelanda'yı Uzatmada Yendi - Son Dakika

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