Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı U20 millilerde bu yaş gurubunda ilk defa piste çıkacak sporcuların olduğunu belirterek, "Türkiye atletizm milli takımı olarak 2024 yılında 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştık. Yeni seçilen bir yönetim olarak hedefimiz alt yapılarımızdan Türk atletizmine yeni gençler kazandırmak. U20 milli takımımızda çok yetenekli sporcularımız var. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacaklardır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.
U20 milli takım kadrosunda yer alan sporcular ise şu şekilde açıklandı:
60m: Zeynep Kaya, Arda Şahin
60m Engel: Öykü Ceylin Tekdal, Koray Uygun, Talha Gülnihal
400m: Eda Nur Tulum, Duru İklim Kadanalı, Yusuf Özeken, Adar Anar
800m: Zeynep Özkara, Muhammed Ağgün, İbrahim Gökgöz
1500m: Ayça Fidanoğlu, Edibe Yağız, Kıyasettin Kara
3000m: Elif Naz Köseoğlu, Ali Tunç, Furkan Kanlı
Yüksek Atlama: Gamze Nur Birimşeli, Yasir Kuduban
Sırıkla Atlama: Kuzey Kaplan
Uzun Atlama: Aleyna Karabulut, Eylül Dönmez, Yusuf Şenödeyici
Üç Adım Atlama: Aleyna Karabulut, Deniz Kandöker
Gülle Atma: Özlem Özcan, Erdem Gündemir
4x400m: İlkim Altunbudak, Duru İklim Kadanalı, Zeynep Kaya, Edanur Tulum, Zeynep Özkara, Adar Anar, Arda Akel, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil, Yusuf Özeken, Muhammed Ağgün.
Son Dakika › Spor › Türkiye U20 Atletizm Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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