Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Türkiye'nin 12 puanla lider durumda bulduğu grupta, Lüksemburg 7 puanla ay-yıldızlıları takip etti. Grup müsabakaları 22 ve 25 Eylül 'de yapılacak maçla tamamlanacak.

Grup maçlarına İstanbul 'da 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg 'u 2-0 mağlup ettikten sonra İzmir 'de Litvanya engelini de 2-0'lık skorla geçti.

Kaynak: AA

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