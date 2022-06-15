Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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BBC

Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi

15.06.2022 00:08
Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye böylece 4 maçta 4 galibiyetle ve 12 puanla grubun ilk sırasındaki yerini korudu.

İkinci sıradaki Lüksemburg'un 7, üçüncü sıradaki Faroe Adaları'nın 4 puanı bulunurken Litvanya ise dördüncü maçından da puansız ayrıldı.

Türkiye Litvanya ile ilk karşılaşmasını 6-0 kazanmıştı.

Bugün Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk golü 37. dakikada Kaan Ayhan attı.

Paslaşarak kullanılan korner sonrası Cengiz Ünder'in açtığı ortaya kafayla vuran Ayhan ağları havalandırdı.

İlk yarı bu skorla biterken 53. dakikada Cengiz Ünder'in Vilius Armanavicius tarafından düşürülmesi sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi.

Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı.

Altı dakika uzatılan müsabaka bu skorla tamamlandı.

Türkiye maçta yüzde 75 topla oynama oranına sahip oldu.

Türkiye'nin kaleyi bulan 12 şutuna karşılık Litvanya yalnızca bir şut çekebildi.

Grupta iki maç kaldı

Ay yıldızlılar C Ligi 1. Grup'ta kalan iki maçını 22 ve 29 Eylül'de Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacak.

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki dört grubun birincileri dörtlü final oynayacak.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılım için de A, B ve Türkiye'nin de yer aldığı C liglerindeki grup liderleri play-off oynayacak.

EURO 2024 elemelerinde gruplardan çıkmayı başaramayan takımlar bu yolla turnuvaya katılma imkanı elde edebilecek.

Bu yolla play-offlara katılacak 12 takımdan 3'ü EURO 2024'e katılım hakkı kazanacak.

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Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Kaynak: BBC

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Litvanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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