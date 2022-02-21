Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, 5-9 Mayıs'ta Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karate Federasyonu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya, 58 ilden 390 kulüp ve 1900 sporcu katılacak.

Müsabakalar sonunda milli takıma seçilen sporcular, haziranda Çekya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.