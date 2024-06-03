Türkiye ve Azerbaycan Espor Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Spor

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Azerbaycan Espor Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TESFED'in açıklamasında, iki ülke arasında esporun yaygınlaşması adına yapılacak iş birliklerinin konuşularak protokol yapıldığı kaydedildi.

Anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Türkiye'de esporun yaygınlaşması ve dünyada iyi bir konuma gelmesi adına, federasyon olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz projelerin yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan Espor Federasyonu ile de bir protokole imza attık. İki ülkenin espor alanında yapacağı etkinlikler ve iş birlikleri adına da büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.