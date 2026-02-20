Türkiye ve Gürcistan'dan Voleybol İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Gürcistan'dan Voleybol İş Birliği

Türkiye ve Gürcistan\'dan Voleybol İş Birliği
20.02.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Gürcistan Voleybol Federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gürcistan Voleybol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Gürcistan Voleybol Federasyonu Başkanı Davit Tevzadze, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Paaba Ulumbelashvili ve Erkek Milli Takımlar Antrenörü Soso Lobzhanidze, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki federasyon arasında spor iş birliği anlaşması imzalanarak voleybol alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi değerlendirildi.

Anlaşma kapsamında; antrenör eğitimi ve teknik bilgi paylaşımı, hakem gelişim programları, altyapı milli takım organizasyonları, fabrika voleybol ve okul projeleri, ortak kamp ve hazırlık maçları gibi birçok alanda iş birliği yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcistan Voleybol Federasyonu Başkanı Davit Tevzadze, Türkiye'nin voleybolda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıları gururla takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin sistemli altyapı çalışmaları, antrenör ve hakem eğitim modeli ile örnek bir yapı oluşturduğunu, özellikle fabrika voleybol ve okul projelerini yakından inceleyerek Gürcistan'da benzer projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gürcistan heyetine federasyonun tesisini gezdirdi. Yapılan incelemelerde tesisleşme, organizasyon yapısı ve milli takım çalışma sistemleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gürcistan, Voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ve Gürcistan'dan Voleybol İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:42:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Gürcistan'dan Voleybol İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.