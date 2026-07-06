Türkiye, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 13 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları\'nda 13 Madalya Kazandı
06.07.2026 23:18
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Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen oyunların ilk gününde toplam 13 madalya elde etti.

Milli özel sporcular, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nın ilk gününde 2 altın, 1 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz kentinde yapılan organizasyonda para atletizmde Elif Bayar, kadınlar 400 metre yarışında altın madalya elde etti.

Para yüzmede Zeynep Duru Çiftçi, kadınlar 400 metre serbest kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 100 metre sırtüstünde bronz madalyanın sahibi oldu.

Seçil Açıkgöz, kadınlar 100 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanırken, kadınlar 200 metre kelebek yarışını bronz madalyayla tamamladı.

Ada Zehra Anlatıcı, kadınlar 50 metre kurbağalamada, Korcan Bulut Özdemir ise erkekler 50 metre kurbağalamada bronz madalya elde etti.

Eymen Özdemir, erkekler 200 metre kelebekte, Ali Şiroğlu ise erkekler 200 metre kelebekte üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hikmet Cem Sezgin, Doruk Davran, Ali Şiroğlu ve Mert Aslan'dan oluşan Erkek Otizm Bayrak Takımı da 4x50 metre bayrak yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 13 Madalya Kazandı - Son Dakika

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