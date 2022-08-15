Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama Açıklaması

15.08.2022 16:54
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonuna bildirim yapıldığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonuna bildirim yapıldığını açıkladı.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.

Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."

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Kaynak: AA

voleybol, Konya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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