Mehmet Akif Üstündağ: 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız - Son Dakika
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Mehmet Akif Üstündağ: 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız

07.09.2022 17:13
Mehmet Akif Üstündağ: 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Milletler Ligi'nin birinci ayağının Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Milletler Ligi'nin birinci ayağının Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun her geçen gün başarıya gittiğini ifade etti. 24 yıl aradan sonra katıldıkları dünya şampiyonasında sıralamada 11'inci sırada yer aldıklarını belirten Üstündağ, 2 önemli organizasyonun ev sahipliğini yapacaklarını dile getirdi. Üstündağ, "Cumhurbaşkanımız ile bir arada olduğumuz toplantıda Türk voleybolunun 1 numara olduğu tarafımıza iletildi. Dünya ve Avrupa'nın gururu olmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikincisine de talip olmuştuk. 12-18 Aralık'ta yapılacak Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'de gerçekleşecek. Türkiye, hiç Dünya Şampiyonası yapmadı. 2026 Dünya Şampiyonası'na Türkiye olarak talip olduğumuzun ön görüşmesini devlet büyüklerimizle gerçekleştirdik. Milletler Ligi üç ayaktan oluşacak, birinci ayağı mayıs-haziran sonu olacak. Yine bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye'ye aldık. Finalini daha sonra görüşeceğiz inşallah" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Akif Üstündağ: 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız - Son Dakika

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