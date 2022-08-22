Transferlerin devam edeceğini belirten Karakaya, "Güçlü bir takımla Bodrum'u temsil edeceğiz ve yine başaracağız. İnananlar asla kaybetmez." dedi.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yaptığı açıklamada, deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcuyu kulübe katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı - Son Dakika

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