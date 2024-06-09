Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında açıklama yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takım'ın Milletler Ligi 3. Ayak maçları öncesi sakatlıkları bulunan oyunculardan Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın takımla beraber Hong Kong'a geldiğini, menisküs yırtığı bulunan Zehra Güneş'in ise tedavisine Türkiye'de devam edildiğini açıkladı.

09.06.2024 23:08
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takım'ın Milletler Ligi 3. Ayak maçları öncesi sakatlıkları bulunan oyunculardan Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın takımla beraber Hong Kong'a geldiğini, menisküs yırtığı bulunan Zehra Güneş'in ise tedavisine Türkiye'de devam edildiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a giden Filenin Sultanları ile seyahatleri öncesi antrenmanda bir araya geldi. Karşılaşmalar öncesi oyuncular ve teknik heyete başarılar dileyen Üstündağ ayrıca baş antrenör Daniele Santarelli'nin 43. yaş günü için yapılan pasta kesiminde de yer aldı. Daha sonra sağlık heyeti ile de toplantı yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili şunları söyledi:

"ABD'deki maçlarda boynundaki sorun nedeniyle süre alamayan Hande Baladın'ın hiçbir sıkıntısı kalmadı ve 3. ayak karşılaşmalarında süre alabilecek. Orta oyuncumuz Zehra Güneş ise menisküs sakatlığı nedeniyle Türkiye'de kaldı ve 2 hafta tedavisine burada devam edilecek. ABD dönüşü İstanbul'daki antrenman sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan İlkin Aydın, takımla beraber Hong Kong'a gitti ve Tayland'da yapılacak Final Etabı'nda yer alabilmesi için tedavisi yoğun şekilde sürüyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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