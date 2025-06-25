Türkiye Voleybol Takımı, Slovenya'ya Yenildi

Salon: Arena Burgaz
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)
Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, Stern, Bracko (Kovacic, Planinsic, Mujanovic, Sen)
Setler: 16-25, 22-25, 18-25
Süre: 77 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.
Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.
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