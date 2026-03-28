Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası İstanbul\'da

Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ile Avrupa ve Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bir otelde organize edilen seçmelere Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Rafael Santonja, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, çeşitli ülkelerin federasyon başkanları ve yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Koray Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım seçmelerine 608 sporcunun katıldığını belirterek, "Buradaki sporculardan oluşacak milli takım, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İstanbul'da yarın Balkan Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bunun gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u Avrupa'nın fitness merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Girgin, "Allah nasip ederse 27-30 Ağustos'ta Yenikapı'da Avrupa'nın en büyük fitness fuarını ve Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bunu kalıcı hale gitmek istiyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edecek sporcularımız, 29 Eylül-4 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Şampiyonası'na katılacak. Temennimiz, savaşın bitmesi ve barışın hakim olması. Sporun birleştirici gücüyle milli takımımızı oralara getireceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Rafael Santonja ise Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda bir arada olduğumuz için gururluyuz. Türkiye, her zaman bizim en önemli üyelerimizden birisi. Organizasyonun düzenlendiği yer, sporcuların konakladığı otel ve seviye mükemmel." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda destekleri dolayısıyla Anadolu Ajansına plaket takdim edildi. Plaketi, İstanbul Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Duman aldı.