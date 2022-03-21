Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak

21.03.2022 16:12
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Mardin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Mardin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25- 27 Mart'ta düzenlenecek şampiyonanın Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle yapılacak.

Yarışmaya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü sporcu lisansına sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim almış ve en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek.

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Yamaç Paraşütü, Türkiye, Mardin, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılacak - Son Dakika
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