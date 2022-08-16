Eski milli halterci Metin Gürman vefat etti

Türkiye'ye halterde ilk madalyayı kazandıran halterci Metin Gürman 89 yaşında vefat etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye halterde ilk madalyayı kazandıran halterci Metin Gürman 89 yaşında vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." denildi.
16 Nisan 1933 yılında İstanbul'da doğan Metin Gürman, 1959 yılında arasında Beyrut'ta düzenlenen 3. Akdeniz Oyunları'nda 82.5 kiloda aldığı ikincilikle halterdeki Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcu olmuştu. Atletizm, güreş gibi farklı branşlarda da spor yapan eski milli sporcu, edebiyat alanında verdiği eserlerle de biliniyordu.
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