16 Nisan 1933 yılında İstanbul 'da doğan Metin Gürman, 1959 yılında arasında Beyrut'ta düzenlenen 3. Akdeniz Oyunları 'nda 82.5 kiloda aldığı ikincilikle halterdeki Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcu olmuştu. Atletizm , güreş gibi farklı branşlarda da spor yapan eski milli sporcu, edebiyat alanında verdiği eserlerle de biliniyordu.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eski milli halterci Metin Gürman vefat etti - Son Dakika

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