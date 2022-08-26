Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı - Son Dakika
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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı

26.08.2022 19:06

Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, başladı.

Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olarak gösterilen Çeşme açıklarında başlayan yarışların il gününde 38 tekne start aldı.

300'e yakın yelkencinin katıldığı uluslararası yarışa bu yıl Bulgaristan ve Rusya takımları da katıldı.

Çeşme- Alaçatı coğrafi rotasında yapılan ilk gün yarışında tekneler mevkiye göre 5-8 knot arasında değişen rüzgar hızıyla mücadele etti.

Yarışlar yarın yapılacak Ilıca - Çeşme parkuru ile devam edecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Çeşme, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı - Son Dakika

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