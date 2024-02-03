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Türkiye, Yeni Zelanda'yı yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e çıktı - Son Dakika
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Türkiye, Yeni Zelanda'yı yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e çıktı

Türkiye, Yeni Zelanda\'yı yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1\'e çıktı

Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e çıktı. İkinci gün yapılan karşılaşmalarda Altuğ Çelikbilek-Ergi Kırkın ikilisi ve Altuğ Çelikbilek tekler maçında galip gelerek Türkiye'yi seride öne geçirdi. Bu sonuçla Türkiye, eylül ayında düzenlenecek Dünya Grubu I'e yükseldi.

03.02.2024 10:13
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Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Tennis Arena'daki organizasyonun ikinci gününde ilk karşılaşmayı Altuğ Çelikbilek-Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti yaptı.

Çelikbilek-Kırkın ikilisi, Daniell-Reynolds çiftini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne geçirdi.

Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek, tekler maçında Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla Yeni Zelanda'yı 3-1 yenen Türkiye, eylül ayında düzenlenecek Dünya Grubu I'e yükseldi.

Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye ile Yeni Zelanda arasında dün oynanan iki karşılaşma sonunda ilk gün 1-1'lik eşitlikle bitmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye, Yeni Zelanda'yı yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e çıktı - Son Dakika
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