Üye Girişi
"Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum - Son Dakika

"Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum

13.10.2021 11:24

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Alman efsane Christoph Daum, vatandaşı Stefan Kuntz'un gözyaşları hakkında konuştu. "Türkiye görevi intihar olur" diyen Daum bu kez, "Duygusal tepkisi Türkiye ile derin bağları olduğunu kanıtlayan kimliğin ifadesi. Stefan otanik bir karakter. Türk zihnini anladı ve yaşadı. Duygular karşılıklı pekişti. Kuntz başarılı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz hakkındaki görüşlerini Akşam'dan Orçun Özateş'e anlattı. Daum'un, "Kuntz, Türk zihnini anladı ve yaşadı" yorumu dikkat çekti.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve tıpkı vatandaşı Kuntz gibi her fırsatta, "Türkiye benim ikinci vatanım." diyen Daum, Letonya maçındaki o gözyaşlarını değerlendirdi.

Daha önce Almanya'da polemik konusu olan "Asker Selamı"yla ilgili de Türkiye lehine açıklamalar yapan ve "Türkiye'de asker halkın samimiyetle güven duyduğu insanlardır. Asker arkadaş gibidir. Bu nedenle asker selamına siyasi yorumlar yüklemek doğru değildir." anlamında açıklamalar yapan Daum'un ismi sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de anılmıştı.

Alman hoca, Kuntz'un zor bir dönemde Milli Takım'ın başına geçmesini büyük bir risk olarak görmüş ve kabul etmemesini tavsiye etmişti.

İşte Daum'un açıklamaları:

"Stefan Kuntz, Thomas Tuchel veya Julian Nagelsmann gibi Almanya'nın başarılı yeni nesil koçlarından biridir. Almanya ve Avrupa'daki birçok büyük kulüp listesindeydi, ancak Japonya'daki Olimpik U21 Turnuvası nedeniyle müsait değildi. Bu oyuncuların potansiyeline fazlasıyla inandığı için Türk Milli Takımı'nı seçti. Türk futbolseverleriyle özdeşleşecek ve Türk futboluna en iyi şekilde yardımcı olacaktır. Maç sonundaki duygusal tepkisi, onun Türkiye ile derin bağları olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir ifadesi. Stefan otantik bir karakter ve Türk zihniyetini dürüstçe anlıyor ve yaşıyor. Başarılı olacaktır"

Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum

Stefan Kuntz, Türkiye, Alman, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz' diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü 12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasında patron makinelerle kayıplara karıştı 12:10 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasında patron makinelerle kayıplara karıştı Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 11:52 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 11:37 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti Japonya'da insandan insana bulaşan 11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
12:01 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı
11:51 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadının anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadının anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü         
12:17
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor         
11:21
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
İstanbul'da bir otelde kalan ABD'li turist dehşet saçtı! Çalışanı sokakta sürükledi, kimse durduramadı İstanbul'da bir otelde kalan ABD'li turist dehşet saçtı! Çalışanı sokakta sürükledi, kimse durduramadı         
09:56
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 12:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement