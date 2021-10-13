"Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum

4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor

Ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz hakkındaki görüşlerini Akşam'dan Orçun Özateş'e anlattı. Daum'un, "Kuntz, Türk zihnini anladı ve yaşadı" yorumu dikkat çekti.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve tıpkı vatandaşı Kuntz gibi her fırsatta, "Türkiye benim ikinci vatanım." diyen Daum, Letonya maçındaki o gözyaşlarını değerlendirdi.

Daha önce Almanya'da polemik konusu olan "Asker Selamı"yla ilgili de Türkiye lehine açıklamalar yapan ve "Türkiye'de asker halkın samimiyetle güven duyduğu insanlardır. Asker arkadaş gibidir. Bu nedenle asker selamına siyasi yorumlar yüklemek doğru değildir." anlamında açıklamalar yapan Daum'un ismi sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de anılmıştı.

Alman hoca, Kuntz'un zor bir dönemde Milli Takım'ın başına geçmesini büyük bir risk olarak görmüş ve kabul etmemesini tavsiye etmişti.

İşte Daum'un açıklamaları:

"Stefan Kuntz, Thomas Tuchel veya Julian Nagelsmann gibi Almanya'nın başarılı yeni nesil koçlarından biridir. Almanya ve Avrupa'daki birçok büyük kulüp listesindeydi, ancak Japonya'daki Olimpik U21 Turnuvası nedeniyle müsait değildi. Bu oyuncuların potansiyeline fazlasıyla inandığı için Türk Milli Takımı'nı seçti. Türk futbolseverleriyle özdeşleşecek ve Türk futboluna en iyi şekilde yardımcı olacaktır. Maç sonundaki duygusal tepkisi, onun Türkiye ile derin bağları olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir ifadesi. Stefan otantik bir karakter ve Türk zihniyetini dürüstçe anlıyor ve yaşıyor. Başarılı olacaktır"