UEFA AVrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti.
Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo/ Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
Son Dakika › Spor › Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri - Son Dakika