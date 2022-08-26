Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri - Son Dakika
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Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri

26.08.2022 00:30
Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri netleşti. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor.

UEFA AVrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'U ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo/ Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri - Son Dakika
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