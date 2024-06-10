Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye, Yunanistan\'da düzenlenen Muaythai Şampiyonası\'nda birinci oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birinci oldu. Türkiye, genel klasmanda 51 puanla birinci olurken, elit büyükler kategorisinde de 35 puanla birinciliği elde etti. Şampiyonada toplam 20 madalya kazanan Türkiye'nin milli sporcuları arasında altın, gümüş ve bronz madalya sahipleri bulunuyor.

10.06.2024 12:37
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Yunanistan'dan düzelenen Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus'un sporcularının bireysel olarak yarıştığı şampiyonada Türkiye 51 puanla genel klasmanda, 35 puanla da elit büyükler kategorisinde birinciliği elde etti.

Elit büyükler kategorisinde 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya alan Türkiye, 23 yaş altında ise 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı toplam 20 madalyayla kapatan Türkiye'nin madalya alan milli sporcuları şöyle:

Elit büyük kadınlar:

Altın madalya: 51 kilo Gülistan Dağıstanlı, 60 kilo Kübra Kocakuş

Gümüş madalya: 48 kilo Sibel Oruç, 63.5 kilo Bediha Taçyıldız, 71 kilo Halime Eke, 75 kilo Büşra Beyazbal, +75 kilo Zeliha Nur Kamaç

Bronz madalya: 45 kilo Ayten Özdemir, 57 kilo Ezgi Keleş

Elit büyük erkekler:

Bronz madalya: 75 kilo İsa Taşdemir, 86 kilo Enes Bilben

23 yaş altı kadınlar:

Gümüş madalya: 63.5 kilo Cemile Aykoç, +67 kilo Öykü Aydoğmuş

Bronz madalya: 45 kilo Neriman Tarhan, 54 kilo Ayşenur Tandoğan, 60 kilo Gülcan Öztürk, 67 kilo Biran Duran

23 yaş altı erkekler:

Gümüş madalya: 51 kilo Onur Turan

Bronz madalya: 60 kilo Ömer Çavgın, +86 kilo Ahmet Büyükbüberoğlu

Kaynak: AA

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