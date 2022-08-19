12 Dev Adam, Yunanistan karşısında - Son Dakika
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12 Dev Adam, Yunanistan karşısında

19.08.2022 17:06
12 Dev Adam, Yunanistan karşısında

Türkiye, Yunanistan'ın konuğu olacakYaklaşık 20 bin kişilik kapasitesi bulunan OAKA Arena'daki maç kapalı gişeMillilerde eksik yokYunanistan 2'de 2, Türkiye 2'de 1 yaptıAta SELÇUK / İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) öncesindeki son...

Türkiye, Yunanistan'ın konuğu olacak

Yaklaşık 20 bin kişilik kapasitesi bulunan OAKA Arena'daki maç kapalı gişe

Millilerde eksik yokYunanistan 2'de 2, Türkiye 2'de 1 yaptı

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) öncesindeki son hazırlık maçına Yunanistan karşısında çıkacak.Akropolis Turnuvası'nın son maçında bugün Yunanistan, Türkiye'yi konuk edecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan OAKA Arena'daki maç, TSİ 21.00'de oynanacak. Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül'de start alacak EuroBasket öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak. NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun formasını giydiği, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis'in yönettiği Yunanistan, EuroBasket'te şampiyonluğun favorisi takımlar arasında yer alıyor.MAÇ KAPALI GİŞEAkropolis Turnuvası'nın son maçı olan Yunanistan - Türkiye karşılaşmasına Yunan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin kapasiteye sahip OAKA Arena'da oynanacak olan mücadele öncesinde satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı.MİLLİLERDE EKSİK YOKA Milli Erkek Basketbol Takımı'nda kritik maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Yunanistan karşılaşmasına çok önem veren Ataman, dün oynanan Polonya karşılaşmasında takımın önemli isimlerine az süre vererek oyuncuları dinlendirmişti. Ay-yıldızlılar, tam kadro olarak bugün OAKA Arena'da Yunanistan'ın karşısına çıkacak.YUNANİSTAN 2'DE 2, TÜRKİYE 2'DE 1 YAPTI

Akropolis Turnuvası'nda Türkiye ve Yunanistan bu maç öncesinde 2'şer karşılaşmaya çıktılar. A Milli Takım, turnuvanın ilk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup ederken, dün ise Polonya'ya 87-86 mağlup oldu. Yunanistan da ilk maçında Polonya'yı 101-78, ikinci maçında ise Gürcistan'ı 80-67 yendi.


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Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak Türkiye-Yunanistan basketbol maçı Tivibu Spor'da yayınlanacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu
Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 Dev Adam, Yunanistan karşısında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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