Türkmen Atlı Oyunları Festivali'nde sergilendi
Türkmen Atlı Oyunları Festivali'nde sergilendi

21.05.2026 22:14
8. Etnospor Kültür Festivali'nde Türkmenistan'ın Galkynyş grubu atlı akrobasi gösterisi yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nin açılış törenine katılan Türkmenistan'ın milli atlı oyunlar grubu Galkynyş'ın gösterisi ilgi gördü.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde, Türkmenistan'dan gelen heyet, atlı akrobasi gösterilerini milli kıyafetleriyle sundu.

Güzellikleri, dayanıklılıkları ve eşsiz hareketleriyle tanınan Ahal Teke atlarının da yer aldığı gösteri, festivale katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkmenistan'ın milli atçılık sanatının ve kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan Galkynyş grubu, Türkmen halkının milli lideri ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un girişimiyle kuruldu.

Kaynak: AA

