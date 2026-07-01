Türkoğlu, Büyükelçi Akseki'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Türkoğlu, Büyükelçi Akseki'yi Ziyaret Etti

01.07.2026 22:59
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna-Hersek maçı öncesi Büyükelçi Akseki'ye ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Başkan Türkoğlu'nun Büyükelçi Emin Akseki'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme süreci ve yarınki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, Büyükelçi Akseki'ye isminin yazılı olduğu 10 numaralı milli takım forması hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Hidayet Türkoğlu, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkoğlu, Büyükelçi Akseki'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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