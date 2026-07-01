Türkoğlu, Büyükelçi Akseki'yi Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Başkan Türkoğlu'nun Büyükelçi Emin Akseki'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme süreci ve yarınki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, Büyükelçi Akseki'ye isminin yazılı olduğu 10 numaralı milli takım forması hediye ettiği kaydedildi.