Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Sert Uyarı - Son Dakika
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Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Sert Uyarı

Türkoğlu\'ndan Fenerbahçe\'ye Sert Uyarı

Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermemesi durumunda yaptırım uygulacaklarını belirtti.

18.02.2025 13:47
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermemesi hakkında, " Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz." dedi.

A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuşan Türkoğlu, sarı-lacivertli kulüp ile istemedikleri bir durum yaşadıklarını ifade etti.

Aldıkları kararlarda sporcuları düşündüklerini ifade eden Türkoğlu şunları kaydetti:

"Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarımız milli takım formasını giymek için buradalar. Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bazen zamanın doğru yönetildiğinde olumlu olacağını düşünüyorduk. Bu noktalara gelmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Şu an bu formayı giyecek arkadaşların perşembe ve pazar gününü en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Kararları alırken sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu sürecin daha doğru olacağını düşündük. Sporcularımızı bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Bunun geri dönüşleri bazen ağır olabiliyor. Sporcularımızı disipline yollamamız gerekebilirdi ve sahalardan uzak kalabilirlerdi. Sırf bu yönde düşündüğümüz için bu pencerelerde bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Bazı şeylerin iletişimle ve zamanla düzeleceğine inanan bir yönetim olduk. Milli takım anlamında Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak tavrımızı daha önce koyduğumuz gibi bundan sonra da koyacağımızı da söylemek isterim."

A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda ile yapacağı maçların önemli olduğunu aktaran Türkoğlu, "Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyerek büyük bir başarı elde etti. Son 2 maçımız var. Bu formanın değerini, sahaya çıkacak oyuncular en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Onlara güvenimiz tamdır. Ülke basketbolunun daha yukarı çıkması için de çok değerlidir. Galibiyet alışkanlığı anlamında çok anlamlı maçlar olacak. Yönetim olarak oyuncularımızın her daim yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Şimdiden burayı dolduracak binlerce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza ve tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini belirterek, "Başta kadın milli takımımızın başarısı bizi gururlandırdı. Grubumuzu namağlup tamamlayarak kadın basketbolunun çıkışta olduğunu gösterdiler. Onları kutluyorum. Hafta sonu da Türkiye Kupası'nı çok değerli şehirlerimizden Şanlıurfa'da organize ettik. 4 takımı da kutlamak istiyorum. İlk kutlamayı tribünleri hiç boş bırakmayan Urfa halkına gönderiyorum. Bizim için bu tip organiasyonlar çok anlamlı olmuştur. Ülkemizin farklı yerlerinde yaptığımız organizasyonları bölge insanlarının sahiplenmesi çok değerli olmuştur. Bunu farklı şehirlerde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBA All Star'da forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü de tebrik eden Başkan Türkoğlu, "Ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum. Umarım başarısı devam eder ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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